İsmail Hakkı Tonguç Karşıyaka’da ölümsüzleşti

Başkan Akpınar “Cumhuriyet’in en önemli eğitim sistemini gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz” dedi. Belediye daha önce de Bostanlı’da Hasan Ali Yücel Anıtı’nı ve İnönü Mahallesi’nde Köy Enstitüleri Parkı’nı açmıştı.



HER SINIF BİR KÖY ENSTİTÜSÜ



Karşıyaka Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi KARGEM’in isminin İsmail Hakkı Tonguç olarak değiştirildiği törene Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın yanı sıra, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Genel Başkanı Kemal Kocabaş, Karşıyaka Şube Başkanı Yılmaz Tekeli, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Güray Öz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende, bina önüne konulan İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi tabelası alkışlar eşliğinde açıldı. Yaklaşık 2 bin öğrencinin ücretsiz eğitim gördüğü Eğitim Merkezi’nin sınıflarının her birine de farklı il ve ilçelerde açılan Köy Enstitülerinin isimleri verildi.

“KÖY ENSTİTÜLERİ RUHU YENİDEN CANLANACAK”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Bugün, İsmail Hakkı Tonguç’un kişiliğinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlanma idealini ve onun en önemli eserlerinden olan Köy Enstitülerini yeniden ve aynı coşkuyla selamlıyoruz. Her biri memleketin umut ışığı olan 21 eğitim ocağını, onlara emek verenleri ve oralardan yetişip Türkiye’ye değer katan büyüklerimizi, KARGEM’in idealleriyle buluşturuyoruz. Düşüncelerimizde yaşıyorlardı, şimdi her gün ve her an bizimle iç içe olacaklar. Buralardan her biri Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ruhu taşıyan nice gençlerimizin yetişeceğini biliyorum” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel “Türkiye’de bugün 2 milyona yakın çocuk ne yazık ki okula gidemiyor. Onları eğitimden alıkoyan bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Bunun çözümü, Köy Enstitülerini yeniden açmaktır. Türkiye’nin aydınlanma devrimi o zaman yeniden başlayacak” diye konuştu. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Genel Başkanı Kemal Kocabaş ise “Bu mutluluğu yaşatan Karşıyaka Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.