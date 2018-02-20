CHP'li vekiller Çukurova'nın konuğu oldu

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in “OHAL, Demokrasi ve Türkiye’nin Geleceği” konulu panelde verimli ve çarpıcı değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekilleri Ahmet Akın, Eren Erdem ve Barış Karadeniz salonu dolduran vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladılar.

HER AYIN 19’UNDA SAAT 19’DA PANELİNİN KONUĞU CHP MİLLETVEKİLLERİ OLDU

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin’in, göreve geldiği günden bu yana 19 Mayıs 1919 ruhunu yaşatmak için her ay düzenlediği ‘’Her ayın 19’unda Saat 19.00’da” panelinin bu ayki konuğu CHP Genel Başkan Başdanışmanı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz

oldu. Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen panele halk yoğun ilgi gösterdi. Salonda hep bir ağızdan söylenen 10. Yıl Marşı ile başlayan “OHAL, demokrasi ve Türkiye’nin Geleceği” konulu panelde çarpıcı açıklamalar yapıldı. CHP Milletvekilleri Ahmet Akın, Eren Erdem ve Barış Karadeniz’i izlemeye gelenler arasında CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, CHP Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah Kolcu, CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre, CHP Yüreğir İlçe Başkanı İsmet Yüksel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Güven Özdemir, meclis üyeleri, bürokratlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda partili yer aldı.

“OHAL İHANET DİYEREK GELDİLER 7 KEZ UZATTILAR”

Türkiye’nin OHAL ile geldiği durumu değerlendiren CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Türkiye’nin 18 aydır yönetildiği OHAL’in parlamenter sisteme vurulan en büyük darbe olduğunu belirterek; “20 Temmuz 2016 tarihi ile itibariyle Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Açığa alınan ve ihraç edilenler, kapanan tv’ler, kapısına kilit vurulan yayınevleri, örgütlenme özgürlüğünün elimizden alınmasıyla insan hakları büyük bir yara aldı. Ülkenin ihtiyacı olan bilim insanları teker teker yok ediliyor, KHK’lar ile bir çok kesim zan altında bırakılıyor. Bu süreç birçok mağdur yarattı. Ülkede simitçi, akademisyen, çiftçi herkes ama herkes mağdur. Ülkenin geleceğini konuşmamız gereken bir ortamda OHAL konuşuyoruz. ‘OHAL bu vatana ihanet’ diyerek geldiler, 7. Kez uzattılar” dedi.

“OHAL AKP’NİN FIRSATÇILIĞIDIR”

OHAL’i, ‘AKP’nin fırsatçılığı’ olarak nitelendiren CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Sanki olağanüstü hal var ve bu durumla ancak bu şekilde mücadele edebiliriz imajı veriyorlar. Korku devleti yarattılar, gençlerimiz özgürce hiçbir şey söyleyemiyor, yazamıyor, çizemiyor. İnsan haklarında çok büyük bir ihlale yol açıyorlar, AKP büyük bir suç işliyor. 7. kez uzattıkları OHAL ile ülkeyi karanlığa hapsediyorlar” diye konuştu. Türkiye’de yeniden 19 Mayıs 1919 ruhunun oluşması gerektiğine vurgu yapan Akın, “Bizi karanlığa hapsedilmeyecekler, başaramayacaklar. Bu ülkede bir Mustafa Kemal Atatürk aşkı var. Bu duyguyu kanunlarla karartamazlar. Türk Milleti buna asla izin vermez. Bizler korkmadan, yılmadan düşüncelerimizi dile getireceğiz. Oluşturmaya çalıştıkları ultra biat kültürünü kabul etmeyeceğiz. Eğer biz Türkiye’nin geleceğini düşünüyorsak 1919 yılındaki ruhu yaşayacağız ve yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

“POLİTİK MÜCADELEYİ BÜYÜTMELİYİZ”

Panelistlerden CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ise OHAL ile nasıl mücadele edilmesi gerektiği ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. “OHAL ile mücadele faşizmle mücadeledir ve bununla sadece devrimciler mücadele edebilir” diyen Erdem, “OHAL demek faşizm demektir. Bugün biz örgütlü bir kötülükle mücadele ediyoruz. Bu yüzden bizim tarlayı, emeği, işçiyi, kadını, gençliği örgütlenmemiz, politik mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor. Bunun için yeni bir siyasal üsluba ihtiyacımız var. Bu lisan Türkiye’nin bütün değerlerini kapsamalıdır. Biz 81 milyon vatandaşımızla refaha kavuşmak için halkın değerlerinden korkmayacağız ve kavga etmekten korkmayacağız. Gerçekten de direne direne kazanacağız. Olağanüstü koşullarda olağan mücadele yöntemleri ile savaşılamaz. Demokratik, barışçıl bir politik hareketle sesimizi yükseltecek, halka birebir temas edecek ve başaracağız” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, salondaki vatandaşlardan gelen soruları da teker teker yanıtladı.

“HER AYIN 19’UNDA SAAT 19’DA ARALIKSIZ SÜRÜYOR VE SÜRECEK”

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, vatandaşlara panele gösterdikleri ilgi için teşekkür ederek, “Her Ayın 19’unda Saat 19’da panelimiz 4 yıldır aralıksız sürüyor ve sürecek. Her Ayın 19’unda Saat 19’da değerli konuklarımızla muhteşem paneller gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ata’mıza ve Cumhuriyete son nefesimize kadar sahip çıkacağız. Bugün konuğumuz olan değerli milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Çetin, CHP Milletvekilleri Ahmet Akın, Eren Erdem ve Barış Karadeniz’e plaket ve çiçek takdim etti.