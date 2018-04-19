Çankaya'da bayram sanatla başladı

Çankaya’nın her yanını “Büyüksün Çocuk” billboardları, Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile donatan Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına sanat merkezlerinde açtığı çocuk sergileriyle başladı.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde Çankaya Evlerinde resim eğitimi alan çocukların “Çocuk Eller Dönüştürüyor” sergisi ile Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) Karikatür Vakfı Çocukları’nın “Hayatı Karikatürlerle Anlatıyoruz” sergisi çocuk sanatçıların katılımıyla açıldı. ÇSM’de 20 Nisan günü de D’Atelierli Çocuklar sergisi açılacak.

Çankaya Belediyesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in “Büyüksün Çocuk-Çocuğa çocuk kalma hakkını teslim eden büyük bayramın takipçisi ve koruyucusuyuz” mesajını ilçenin her yanına billboardlarda yayımlayan Belediye, sokakları ayrıca Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile donattı.

“Çocukların Belediyesi Çankaya” 23 Nisan’a özel hazırlanan bir seri etkinlikte sanat merkezlerini çocuklara ayırdı. Sanat merkezlerinde çocuklar tarafından hazırlanan eserleri sergileyerek Çocuk Haftası’na başlayan Çankaya Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM)’nde Karikatür Vakfı Çocukları’nın “Hayatı Karikatürlerle Anlatıyoruz”, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde ise 5 Çankaya Evi’nde resim kursu alan 120 çocuğun çalışmalarından oluşan “Çocuk Eller Dönüştürüyor” sergilerine ev sahipliği yapıyor.

Esat, Bayraktar, Karapınar, Bademlidere, Sokullu Çankaya Evlerinde eğitim gören çocukların geri dönüşüm bilinci ve sanata farklı açılardan bakarak kendi tarzlarını yaratma çabasını içeren “Çocuk Eller Dönüştürüyor” sergisi, atık malzemelerle yapılan Bedri Rahmi, Picasso, Modigliani, Van Gogh gibi ünlü sanatçıların eserlerine çocuk yorumu ile sanatseverleri etkiledi.

120 Çocuğun çalışmalarından oluşan sergi, 30 Nisan’a dek Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde görülebilir.

ÇANKAYA’DAN 5 ÇOCUK İSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLİK BİENALİ YOLCUSU

Gizem Dinç tarafından verilen eğitimlerle ortaya çıkan çalışmalarda çocukların gruplar halinde yapmış olduğu heykeller de dikkatleri üzerinde topladı. Serginin dikkat çeken bir yanı da İstanbul Çocuk ve Gençlik Bienali’ne katılmaya hak kazanan Karapınar Çankaya Evi’nde ders alan çocuklar oldu. Çalışmaları Bienal’e gönderilen çocuklar ekip halinde yaptıkları bir çalışmanın önünde poz vererek, mutluluklarını öğretmenleriyle paylaştı.

ÇOCUK KARİKATÜRİSTLER ÇSM’DE

Öte yandan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi de, çocuk karikatüristlerin sergisine ev sahipliği yapıyor.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında açılan “Hayatı Karikatürlerle Anlatıyoruz” sergisinde Karikatür Vakfı’nın atölyesine katılan 9-16 yaş grubu çocukların çalışmaları yer alıyor. Hayatta yaşanan sorunlar, durumlar ve olaylara çocukların kendi bakış açılarıyla yaptığı karikatürlerden oluşan sergi, 25 Nisan’a kadar görülebilecek.

ÇANKAYA’DA ÇOCUK HAFTASI BİN ÇOCUK KOROSU İLE TAÇLANACAK

Yaya bölgeleri dev Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile süslenen Çankaya’da Çocuk Haftası, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 20 Nisan’da açılacak D’Atelierli Çocuklar sergisi, Yılmaz Güney Sahnesi’nde 22 Nisan’da gerçekleştirilecek Mira Müzik Kursu Öğrenci Konseri ile devam edip, 23 Nisan’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek Bin Çocuk Korosu’ndan binlerce çocuğun seslendireceği şarkılardan oluşan konserle taçlandırılacak.