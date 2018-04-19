Karşıyaka’da 7’den 77’ye bahar coşkusu

Hem büyükleriyle hem de çocuklarla baharın coşkusunu paylaşan Başkan Akpınar, “Geçmişimizden güç alıyor, geleceğe güvenle bakıyoruz” dedi.

HUZUREVİ BAHÇESİNDE PİKNİK



Karşıyaka Belediyesi, bahar aylarını taçlandıran renkli etkinliklerini Zübeyde Hanım Huzurevi’ne de taşıdı. Belediye tarafından huzurevinde düzenlenen ‘Bahara Merhaba Pikniği’ için bahçeye sofralar kuruldu, mangal yakıldı. 150 kişinin buluştuğu etkinliğe Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile birlikte Kaymakam Sadettin Yücel ve Müftü İsa Gürler de katıldı. Keyifli sohbetler eşliğinde öğle yemeği yiyen huzurevi sakinleri, Başkan Akpınar ile kucaklaşarak piknik için teşekkür etti. Bol bol hatıra fotoğrafları çektirildi.



ÇOCUKLUK HEYECANINI YAŞADILAR



Başkan Akpınar’ın aynı gün ikinci durağı ise Zübeyde Hanım İlkokulu oldu. Sınıflar Arası Bahar Şenliği’ne katılan Akpınar, öğrencilerin sevgi seliyle karşılandı. Yüzlerce çocuk, Akpınar’ın etrafında çember oluşturdu. Öğrencilerin yarışlarını izleyen ve oyunlarına katılan Başkan Akpınar, çocukluğuna dönüp eğlenceli anlar yaşadı. Akpınar’a adını taşıyan tişört de hediye edildi.



BAHAR MUTLULUK GETİRSİN



Önce büyükleriyle ardından da çocuklarla baharın coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Baharın neşesi, mutluluğu üzerinizden eksik olmasın. Barışın ve sevginin egemen olduğu bir süreç yaşayalım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetlerini büyüklerimizden aldık, biz de çocuklarımıza bırakacağız. Önümüzde 23 Nisan var. Bayram dolayısıyla bu hafta dünyanın dört bir yanından yüzlerce çocuğumuzu Karşıyakamızda ağırlıyoruz. Herkesi etkinliklerimize bekliyoruz” diye konuştu.



Huzurevindeki pikniğe katılan Kaymakam Sadettin Yücel de “Her yeni gün ümittir, her yeni bahar da umuttur. Dilerim bu güzel bahar ayları, tüm milletimize ve insanlığa barış ve huzur getirsin. Bir araya gelmemize vesile olan Belediye Başkanımıza ve tüm görevlilere teşekkür ediyorum” dedi.