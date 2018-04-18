Karşıyaka ‘Milli Takımı’ ağırlıyor

Bu yıl ikinci kez, Brezilya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na hazırlanan İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı, turnuva öncesi ilk etap çalışmaları için Karşıyaka’ya geldi.

Sıkı bir kamp dönemi geçiren milli sporcular Karşıyaka Belediyesi 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nda hazırlıklarına başladı.

MADALYA AVCILARI



Bu yıl 12 Temmuz’da Brezilya’da başlayacak olan İşitme Engelliler Hentbol Dünya Şampiyonası’na, Türk Milli Takımı da katılacak. 2012’de Avrupa İkincisi, 2014’te Samsun’da Dünya İkincisi, 2017’de ise yine Samsun’da Olimpiyat Şampiyonu olan İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası hazırlıkları için İzmir’e geldi. İlk etap kamp hazırlıklarına Karşıyaka Belediyesi 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nda başlayan Milli Sporcular gözünü bu kez Dünya Şampiyonluğu’na dikti.

ZİRVEYE HAZIRLANIYORLAR



62 günlük kamp sürecinin ardından, 22 sporcu ile teknik ve idari 6 kişilik kadrosuyla Brezilya’ya gidecek olan milli takım, Teknik Direktör Serdar Eler’in öncülüğünde, Dünya Şampiyonluğu için ter dökecek.

"GURURUMUZ OLACAKLAR"



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Türk Milli Takımı, sadece futbolda değil, her branşta başarı ve şampiyonluk peşindedir. Bunun en iyi örneğini hentbolcularımızda görüyoruz. İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. En büyük arzumuz, Dünya Şampiyonluğu’nun ülkemize gelmesidir. Brezilya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip gurur kaynağımız olacaklarına inanıyor, tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyoruz” dedi.