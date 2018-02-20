Yalovalılar askıda ekmeğe sahip çıktı

İhtiyaç sahibi vatandaşların fırınlardan sıcak ekmeği kolayca temin ettiklerini belirten fırıncı esnaflarından Kahraman Memiş; “Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman’ın öncülük etmesiyle ve fırıncı esnafının desteğiyle başlayan ‘Askıda Ekmek’ projesinde birçok ihtiyaç sahibi vatandaşımızın ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Bu konuda müşterilerimizin bilinci her geçen gün artıyor. Günde ortalama 50-60 ekmeğimiz askıda yer alıyor. Ekmek alan ve askıya ekmek bırakmak isteyen vatandaşlarımızın ekmek sayılarını belediyemizin dağıtımını yaptığı sayaçlara yazıyoruz. Alınan her ekmekte ise bu sayıyı dijital sayaçtan düşüyoruz. Bu sosyal projeyi bizlere sunan ve vesile olan Başkanımız Vefa Salman’a teşekkür ederiz” dedi.