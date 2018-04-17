Önce kitap okudular sonra kendi düğünlerine gittiler

ADANA - Etkinliğin fikir babası Çelikten Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelikten, düğünü öncesinde etkinliğe damatlığıyla, eşi ise gelinliğiyle katıldı. Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, kitap okuyanların özgüveninin daha yüksek ve kandırılmalarının da güç olduğunu söyledi.

FARKINDALIK YARATTILAR

Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde “Kitap cehalet duvarını yıkan en önemli etkendir” şiarı ve “Kitabını kap gel” sloganıyla gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinde Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve yüzlerce genç kitap okuyarak farkındalık yarattı.

ÇELİKTEN: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZEYDAN BAŞKANA HAKTIR, HELALDİR

Çelikten Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelikten, konuşmasında etkinliğe katılan gençleri “Toplumun kanayan yarasını sarmak için farkındalık oluşturan Adana’nın yiğit, duyarlı insanlarına selam olsun diyerek” selamladı. Zeydan Karalar’ın bir etkinlikte söylediği “Gençler öncü güçtür, gençler idealisttir, asla ve asla parayla satın alınamazlar” sözlerini anımsatarak sözlerini sürdüren Çelikten, “Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan başkanıma haktır, hukuktur, helaldir” dedi.

“OKUYAN İNSANI KANDIRAMAZSINIZ”

Okumanın önemine değinen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise gençlerin daha çok okuması gerektiğini söyledi. Karalar, “Okumak o kadar önemli ki… Okumak insanın özgüvenini artırır, bilgilendikçe, okudukça insanın özgüveni daha çok artar. İnsan bildiği, okuduğu zaman hiçbir şey bilmediğinin farkına varır. Okuyan insanı kandıramazsınız. Okuyan insana mavra atamazsınız. Okuyan insanı yanlış bir şey söylediğiniz zaman inandıramazsınız” diye konuştu.

“OKUYAN İNSANA GERİLEME DÖNEMİNİN PARLAK OLDUĞUNU İNANDIRABİLİR MİSİNİZ?”

Osmanlı’nın gerileme döneminde toprak kaybetmeye başladığını ve 5.5 milyon metrekare olan toprak büyüklüğünün 480 bin metrekareye kadar düştüğünü aktaran Başkan Karalar, engellenemeyen bir geriye gidişin yaşandığına dikkate çekerek, “Okuyan insana bu dönemin çok parlak olduğunu söyleyebilir misiniz, inandırabilir misiniz?” diye konuştu.

“414 MİLLETVEKİLİNİN MÜCADELESİNİ ÖRNEK ALMALISINIZ”

Ulusal kurtuluş mücadelesinden örnekler vererek gençlerden okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Karalar, gençlerin kurtuluş mücadelesini doğru ve iyi bir şekilde öğrenmeleri gerektiğini vurguladı. Karalar, “414 milletvekili ülkeyi kurtarmak için tahta, beton üzerinde aç yatarken, nasıl ki o dönemlerde ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruat’ deyip ve büyük mücadeleyi verdilerse siz de öyle yapmalısınız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, neredeyse imkansızı başararak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet etmiştir” diyerek gençlerden Atatürk ve silah arkadaşlarının emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe taşıma görevlerini yerlerine getirmelerini istedi.