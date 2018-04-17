Karşıyaka'da kanser hastaları için anlamlı dayanışma

Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Profesyonel Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Derneği, kanser tedavisi nedeniyle saçlarını kaybeden hastalara destek olmak ve farkındalık yaratmak için anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Kuaförlerle bir araya gelen gönüllüler, hastalara peruk yapılmak üzere saçlarını bağışladı.

BAĞIŞLAR PERUK OLACAK



Kanser Savaşçıları Derneği tarafından “Saçım Saçın Olsun” sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında düzenlenen etkinlik, Karşıyaka Belediyesi Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Organizasyona 40 kuaför, bağışçılar, kanser hastaları ve yakınları ile onlarca destekçi katıldı.

Kuaförlerin saç şovları sergilediği etkinlikte, bağışçılar da sahneye çıkarak saçlarını kestirdi. Toplam 53 gönüllü tarafından bağışlanan saçlar, peruk yaptırılıp hastalara ulaştırılmak üzere Kanser Savaşçıları Derneği’ne teslim edildi. Etkinlikte, kanserle savaşan hastaların yaşadıkları sorunlara da dikkat çekildi, dayanışma mesajları verildi.

İYİLİK HAREKETİ



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Kanser Savaşçıları Derneği tarafından hayata geçirilen “Saçım Saçın Olsun” projesine, İZKUDER işbirliğiyle katkı sağlamaktan, böylesine anlamlı bir iyilik hareketinde yer almaktan büyük mutluluk duyduk. Kanser hastalarına moral olmak ve bu hastalıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamak için desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

KUAFÖRLERDEN TAM DESTEK



İzmir Profesyonel Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Derneği (İZKUDER) Başkanı Hüseyin Ulaş da kampanyanın daimi destekçisi olduklarını vurguladı. 30 santimetreden uzun ve fazla kimyasal işleme maruz kalmamış saçların bağışlanabileceğini belirten Başkan Uzun, bu şartları taşıyan gönüllülerin ücretsiz olarak saçlarını kestirmek için 0532 453 26 88 numaralı telefondan detaylı bilgi edinebileceğini kaydetti.