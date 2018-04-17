Balalılardan Alper Taşdelen'e ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, geçen ay gerçekleştirilen olağan genel kurulla Balâlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığına seçilen Nihat Yıldırım ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Başkan Alper Taşdelen ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Nihat Yıldırım, “Çankaya’ya yakın olmamız ve ilçemizden ayrılan 7 köyün Çankaya’ya bağlanmasıyla kurduğumuz yakın ilişkinin artarak süreceğinden kuşkum yok. Her yıl Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz Hasat ve Kültür Festivali’nde sevgili başkanımızı da aramızda görmekten onur duyarız ve büyük bir iftar organizasyonunu da belediyemizin katkılarıyla bir köyümüzde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Başkanımızın katılımı ve desteği bizim için önemlidir” dedi.

Bala’nın siyaset ve ticaret bakımından Ankara’nın önemli ilçelerinden birisi olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de kapılarının da yüreklerinin de her zaman Balalılara açık olduğunu söyledi. Bala’da bir iftar programına katılacağının sözünü veren Taşdelen, festivaller ve diğer organizasyonlar konusunda da desteklerinin süreceğini ifade etti.