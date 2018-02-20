Çankaya'da 'Eşitlik Ayı' başladı

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı başlattı.

Sinemadan şiddete; ayrımcılıktan belgesele pek çok atölyenin düzenleneceği program kapsamında, ilk olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” atölyesi gerçekleşti.

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programını başlattı.

Nar Kadın Dayanışma, Jose Marti Küba Dostluk Derneği, Kaos GL, Kadın Dayanışma, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi gibi dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte düzenlenen etkinliklerin ilki Yüzüncü Yıl Çankaya Evi’nde gerçekleşti.

Eğitmenlerinin Nar Kadın Dayanışma’dan Defne Kıran ve Pınar Yüksek’in olduğu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” atölyesine yoğun katılım oldu. Çankaya Evi kursiyerlerinin yanı sıra semt sakinlerinin de katıldığı atölyede, toplumsal cinsiyet rolleri ve etkileri üzerinde durularak farkındalık yaratma çalışması yapıldı.

BELGESEL GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ

Etkinlikler kapsamında, “Üretim”, “Şiddet”, “Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık” “Sağlık”, “Hak Okur Yazarlığı” başlıklı atölyelerin yanı sıra, sinema atölyesi de düzenlenecek. 2009 Küba ve Almanya yapımı “Şeker ve Tuz” adlı belgesel gösteriminin ardından Küba Cumhuriyeti Konsolosu Mayvet Gonzalez Fernandez ile söyleşinin de düzenleneceği etkinliklerde “Ben de Varım” motivasyon eğitimi de gerçekleşecek.

Yüzüncü Yıl, Esat, Karapınar, Ata, Bademlidere, Cebeci, Mürsel Uluç, Beysukent, Bayraktar, Maltepe Çankaya Evleri’nin yanı sıra, Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgi www.cankaya.bel.tr adresinde yer alıyor.