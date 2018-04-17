CHP'li Ali Aydoğan'a Seyhan'da son görev

Adana’da vefat eden Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Ali Aydoğan için belediye binası önünde tören düzenlendi.

ADANA- Geçirdiği rahatsızlık nedeni ile bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden CHP’li Seyhan Belediye Meclis üyesi Ali Aydoğan için belediye hizmet binası önünde tören düzenlendi.

Törene Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye meclis üyeleri, Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Başkanı Ayhan Barut ile ilçe başkanları ve belediye çalışanları katıldı.

Törende konuşan merhum Ali Aydoğan’ın kardeşi Sefa Aydoğan zor bir konuşma yaptığını ve kardeşi ile 30 yıl aynı mesleği birlikte yaptıktlarını söyledi. Aydoğan, siyasetetten bazen alehinde bile olsa bildiği doğruları söylemekten asla vazgeçmeyen, hiç çekinmeyen bir insanı kaybettiklerini söyledi.

Daha sonra söz alan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ali Aydoğan ile uzun yıllar birlikte mücadele ettiklerinin altını çizerek herkesin siyasetten kaçtığı dönemlerde Aydoğan’ın İnsan Hakları Derneği başkanlığı yaptınğını söyledi. Düşüncelerini söylemekten çekinmyenen bir insanı kabettiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, Ali Aydoğan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Ali Aydoğan evli ve 1 kız çocuğu babası idi.