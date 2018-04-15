'Bu sene bitmeden 24 eseri açacağız'

Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen’in, vatandaşlara projeleri ve hizmetleri anlatıp taleplerini dinlediği “Başkanla Yüz Yüze” mahalle toplantıları ara vermeden sürüyor.

Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen bu defa Bahçelievler bölgesi sakinleriyle bir araya geldi.

İlki Dikmen bölgesinde gerçekleştirilen mahalle toplantılarının 4’üncüsü Anıttepe, Maltepe, Yücetepe, Bahçelievler, Emek bölgelerinde yaşayan vatandaşların katılımıyla Yılmaz Güney Sahnesinde yapıldı. Toplantıya CHP Çankaya İlçe Başkanı Devrim Bora Özüdoğru da katıldı.

ÇALIŞKAN OLMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirdikleri hizmetleri aktaran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, umutsuzluğun hakim olduğu günlerin geride kalacağını ve bunu bu ülkeyi yoktan var eden CHP’nin gerçekleştireceğini söyledi.

Her alacakaranlığın bir sabahı olduğunu hatırlatan Taşdelen, “Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, Kuvayi Milliyeden geliyoruz. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ne diyor, ‘Tek bir şeye ihtiyacımız var çalışkan olmak’, çalışınca çok şey başaracağımızı bilmemiz lazım” diye konuştu.

BU SENE BİTMEDEN 24 ESERİ AÇACAĞIZ

Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Taşdelen, “Kültür Merkezleri, Kreşler, Çankaya Evleri, Sosyal Tesisler, Yüzme Havuzları, Pazaryerleri olmak üzere ilçemize birçok tesis ve eser kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. En güzel arsalarımızı ranta değil halka açarak vatandaşlarımızın faydalanmalarını sağlıyoruz. Bu sene bitmeden de 24 eserin açılışını yapıp halkın hizmetine sunacağız” açıklamasında bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana hizmet konusunda vatandaşlar arasında ayrım yapmadığını bir kez daha hatırlatan Taşdelen, “Hizmetlerden daha az pay alan yoksul vatandaşlarımıza giderek onlara dokunacak projeler yapmaya çalıştım. Halk Kart, Kültür Gezileri, Yazlık Sinema, İftar Çadırları bunlara örnek” dedi.

SÖZÜM VAR BAHÇELİEVLER'E BÜYÜK BİR ÇANKAYA EVİ YAPACAĞIM

İnsan odaklı ve kamu yararını gözeten bir belediyeciliği inşa etmeye gayret gösterdiklerini de sözlerine ekleyen Taşdelen, toplantıda vatandaşlara bir de söz verdi. Çankaya Evlerine büyük önem verdiklerini hatırlatan Taşdelen, Bahçelievler’e çok güzel ve büyük bir Çankaya Evi yapılacağını açıkladı.

Taşdelen, daha sonra vatandaşların öneri ve taleplerini dinledi. Toplantıda ayrıca 38 özel sağlık kuruluşunda %50’ye varan indirim sağlayan Sağlık Kart dağıtımı yapıldı. Başkan Taşdelen’in Ayrancı bölgesini kapsayacak bir sonraki vatandaş buluşması, 19 Nisan Perşembe günü saat 18.30’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek.