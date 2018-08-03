Mezelerde, eğlencede, manzarada duble

Karaköy yeni açılan mekanlarıyla bu yaz da popülaritesini sürdürüyor. Duble Meze de bunlardan biri. 2013 yılında kapılarını açan, geleneksel Türk mutfağını yenilikçi meze yorumlarıyla harmanlayan Duble Meze sektöre farklı bir soluk getirmişti. Kurucusu Emre Çapa bekleme listesinde 1.000 kişiyi aşan bir yoğunluk oluşunca bu talebi karşılayabilmek için ikinci restoran açma fikrini hızla hayata geçirmiş.

Daha fazla meze daha fazla eğlence mottosuyla açılan Duble Meze Karaköy’ün mutfağı başarılı şef Mehmet Meşe ve ekibine emanet edilmiş. Menü sil baştan yenilenmemiş. “Antalya Piyazı”, “Isırgan Otlu Mücver” ve “Keşkekli Büryan” gibi yeni seçenekler menüye eklenirken, “Izgara Enginar”, “Seferihisar Mantısı”, “Fıstıklı Tulum Ezme” ve “Izgara Yonga Ciğer” gibi Duble Meze klasikleri menüdeki yerlerini korumuş.

Manzara Pera’da olduğu gibi burada da yediğiniz özgün yorumlu mezelere eşlik ediyor. Ama küçük bir farkla. Çünkü yine bir teras katında yer alan Duble Meze Karaköy’ün iki farklı cepheye bakan balkonları var. Yani manzara tercihi yapabiliyorsunuz. Balkonlardan biri Topkapı Sarayı ve tarihi yarım adayı görürken, diğeri Galata Kulesi’ne bakıyor. Her iki cephenin manzarası da mezeler ve eğlence kadar etkileyici bence.