Meksika'dan Ataşehir'e uzanan lezzet köprüsü

Meksika mutfağının İstanbul’daki başarılı temsilcisi Ranchero kökleri Aztek ve Mayalara uzanan binlerce yıllık orjinal lezzetlerini Watergarden Ataşehir’deki yeni restoranında lezzet severlerle buluşturuyor. Anadolu Yakası’nın en popüler yeme, içme ve eğlence merkezi olan Watergarden’ın ses ve ışık gösterileriyle ünlenen havuzuna hakim cephesiyle Ranchero misafirlerine lezzetlerine eşlik eden görsel bir şov da sunuyor.

Meksika’dan Türkiye’ye uzanan tutkulu bir aşk hikayesinden doğan Ranchero’nun ilk restoranı Tanyeri ve Gonzalez aileleri tarafından 2005 yılında Suadiye’de açıldı. O günden bugüne giderek büyüyen ve şubeleşen Ranchero gittiği her yere değişmez kuralları misafirperverlik, lezzet ve hijyeni de beraberinde götürdü. Lezzet konusundaki hassasiyetleri menüyü giderek zenginleştirdi. Her yıl menüye eklenen yeni seçenekler Meksika Mutfağı’nın ülkemizde daha iyi tanınmasında da önemli rol oynuyor.

Buna en iyi örneklerden biri menüye yeni eklenen “Enchiladas De Cozumel”. Tortilla arasında tercihe göre tinga et veya tinga tavuk ile hazırlanan, rajas, mantar, paladar sos, kekik, eritme peynir, cheddar peynir ve jalapeno biber, yanında arroz, sour cream ve frijoles ile acılı veya acısız olarak servis edilen bir Meksika klasiği.

Watergarden’da incelediğim menüde neredeyse her sayfada yeni seçeneklerle karşılaştım. Sunulan yemekler Meksika Mutfak Kültürünü iliklerinize kadar hissetmenizi sağlıyor. Bu yönüyle baktığınızda her geçen gün sunduğu lezzetlere derinlik katan Ranchero için artık Meksika Mutfağı’nı Türkiye’de temsil etmenin ötesine geçip, iki ülke arasında bir lezzet köprüsü oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.