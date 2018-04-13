Aldığı hurda sobanın içinden bakın ne çıktı

Öztürk, satmaya çalıştığı eşyaları, alıcı çıkmayınca akşam saatlerinde işyerine getirdi. Sobanın içini inceleyen Öztürk, poşet içinde 100 çeyrek altın buldu. Aşır Öztürk, hemen sobayı satın aldığı Ayhan Yaman’a ulaşarak durumu anlattı. Öztürk, bugün işyerinde buluştuğu Yaman’a altınları teslim etti.

Ayhan Yaman’ın işyerini arayarak hurdaları olduğunu söylediğini, kendisinin de bunun üzerine eve gidip eşyaları satın aldığını anlatan Öztürk, "Akşama kadar arabanın üzerinde gezdirdim. Kimse almak istemedi. Dükkâna getirdim. İçerisinde dirsekler ve bir poşet vardı. Poşeti yırttım. İçinden çay kutusu çıktı. Kutuların içindeki paketleri açtığımda çeyrek altınları gördüm. Kardeşlerime durumu anlattım. Sahibine teslim ettim" diye konuştu.

"Poşeti tesadüfen gördüm"

Sobaları kız kardeşine vermek istediğini, ancak onun da almadığını kaydeden Aşır Öztürk, "Normalde aldığımız hurdaları presliyoruz. Soba biraz yeni olduğu için belki birisi satın alır diye preslemedim. Tesadüfen içindeki poşeti gördüm" dedi.

"Babam koymuş, haberim yoktu"

Sobanın sahibi Ayhan Yaman da "Dün hurdacı arkadaşları aradım. Kullanılmayan 2 soba ve fırın vardı. Babam içerisine birikimleri olan altınları bırakmış. Benim haberim yoktu. Dürüst arkadaşlara rast geldik. Allah razı olsun kendilerinden. 4 yıl önce doğalgaz döşendiği için sobaları kullanmıyorduk. Bize teslim etti. Altınları görünce ben de şoke oldum" dedi.