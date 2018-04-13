Genç kıza tecavüzle suçlanan milletvekiline soruşturma

Milletvekilinin, genç bir kıza dokuz ay önce tecavüz ettiği iddiaların ortaya çıkmasıyla soruşturma başlatıldı.

Hindistan Federal Soruşturma Bürosu, iktidarda olan Başbakan Narendra Modi'nin partisinden bir milletvekilinin, genç bir kıza dokuz ay önce tecavüz ettiği iddiaların ortaya çıkmasıyla milletvekili hakkında soruşturma başlattı.

Olay bir genç kızın kendisin yakarak intihar etmeye kalkışması üzerine ortaya çıktı. Genç kız kendini yakmaya çalışırken polis tarafından son anda engellendi. Genç kız, ifadesinde milletvekili Kuldeep Singh Sengar tarafından tecavüze uğradığı için böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi.

MİLLETVEKİLİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Olay üzerinde Hindistan Federal Soruşturma Bürosu, milletvekili Sengar hakkında soruşturma başlattı.

SORUŞTURMANIN KAPATILMASI TALEP EDİLDİ

Milletvekilinin avukatı Ajay Pal Singh, vekilin masum olduğunu ve hakkında çıkan iddiaların temelsiz olduğunu söyleyerek soruşturmanın bitirilmesini istedi.