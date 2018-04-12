Güvercin besleyene para cezası

Yasağa uymayanlar 80 sterlin yani yaklaşık 450 lira ceza ödeyecek

(NTV) İngiltere'de bir yerel yönetim çok ilginç yasağa imza attı. Hampshire'ın, Waterlooville bölgesinde alınan kararla artık güvercin beslemek yasak.



"EVLERE VE İŞLETMELERE ZARAR VERİYOR"

Kent yönetimi bu karara gerekçe olarak güvercinlerin evlere ve işletmelere zarar vermesini gösterdi.

Yasağa uymayanlara ise 80 sterlin yani 450 lira ceza işlemi uygulanacak.



HEDEF: GÜVERCİN SAYISINI AZALTMAK

Bölgede daha önce güvercinlerin sayısını azaltmak için sivri uçlu çubuklar, kafesler ve çığırtkanlar kullanıldığı belirtiliyor. Beslenme yasağıyla bölgedeki güvercin sayısının azaltılması hedefleniyor.