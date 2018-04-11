Hayvana şiddete hapis cezası geliyor

Çok kez gündeme gelmesine rağmen bir ilerleme kaydedilemeyen hayvana yönelik şiddette sahipli-sahipsiz ayrımını kaldıracak yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı.

3 YILA KADAR HAPİS

Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan tasarıda sahipli veya sahipsiz hayvan ayrımı kaldırıldı.

Hürriyet'in haberine göre, sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da 'haklı bir neden olmaksızın' öldüren kişinin 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacağı belirtildi. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4.5 yıla çıkacak.

Hayvana yönelik şiddet, Türkiye'de birçok kez gündeme gelmiş ancak hükümet tarafından herhangi bir adım atılmamıştı. Hayvanseverler, yasanın bir an önce Meclis'ten geçmesini istiyor.