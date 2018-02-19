Süpermarkette cinsel ilişki pahalıya patladı

İngiltere'de bulunan büyük bir süpermarket zincirinin ofisinde cinsel ilişkiye girerlerken çekilen videoları internete sızdırılan 19 yaşındaki Caitlyn Kirby, olay ile ilgili konuştu. Bir anda ülkenin gündemine oturan genç kız Brezilya'ya kaçmak istediğini ve o günden beri ailesinin kendisini "Norwich'in Kim Kardashian'ı" olarak adlandırdığını söyledi.

"BİR ANLIK ÇILGINLIKTI"

Yaşanan olayı delilik olarak nitelendiren Caitlyn, video viral hale geldikten sonra ne yapacağını şaşırmış. Bu çılgınlık anının hayatını kontrol dışına çıkarttığını anlatan genç kız, "Bu anlık bir şeydi ve tamamen çılgınlıktı" açıklamasında bulundu.

35 yaşındaki üretim müdürü Neville Fox ile ofiste yaşadıkları olaydan sonra, Neville, 54 yaşındaki sevgilisiyle ilişkilerinin de bittiğini açıkladı. Caitlyn, "Aptalca bir hata yüzünden yüksek bir bedel ödedim" dedi. Genç kadın videoda birlikte yakalandığı kişiyle birkaç hafta boyunca iş yerinde flört ettiklerini ama bunun ciddi bir şey olmadığını ifade etti.

"SEVGİLİSİ İÇİN ÜZGÜNÜM"

Genç Tesco çalışanı sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk hamleyi Neville yaptı. Ben de onunla beraber ilerledim. O benden daha yaşlıydı ve olabilecekleri benden daha iyi bilmesi gerekiyordu ama ben de bunu yapmamalıydım." Neville'in sevgilisine karşı mahçup olduğunu ve kendini bu sebeple çok kötü hissettiğini söyleyen genç kız, videonun tüm dünyada izlenmiş olmasından dolayı da çok üzgün.