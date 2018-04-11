Vedat Milor'dan Nusret yorumu: Baktıkça üzülüyorum

Milor, ünlü işletmeci ve kasap Nusret Gökçe hakkında şöyle konuştu, "Nusret, keşke Allah izin verse de böyle küçük bir yerde istediği gibi en iyi etleri bularak, hiç poz vermeden mutfakta işini yapabilse. Şimdi ayrı bir fenomen olmuş durumda. Genç ve işini severek yapan, tutkulu bir insan olduğu için onun mutlu olması beni de mutlu eder. Ama bilemiyorum gerçekten bu tip uluslararası bir imparatorluk kurmak mı onu mutlu eder, yoksa gerçekten küçük bir yerde, günün birinde maddi özgürlüğüne kavuştuğu zaman kendi yerini açıp, tuz sahnesi yerine gerçek anlamda müşterileri ile daha derin ilişkiler kurmak mı?"



Sosyal medyanın ister istemez insanı fetişleştirdiğini savunan Milor, Nusret için "Ona baktığım zaman onun bir abisi olarak üzülüyorum, yani onun adına üzülüyorum. Çünkü çok severek yaptığını zannetmiyorum. Ne olabilir? Sevdiği insanlarla, değer verdiği insanlarla karşılıklı konuşmak olabilir. Daha derin ilişkiler dediğim o. Mutfağa girmek olur, orada istediğini yapmak olur. Fakat kabiliyet olarak sorarsanız, bilgi olarak sorarsanız ben dört dörtlük olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten etten anlayan, nerede olduğunu bilen, bilgisini daha ileri götürmek isteyen, denemeyi seven biridir Nusret. Ve onu ilk keşfetmiş ve öne çıkarmış biri olarak da gurur duyarım" ifadelerini kullandı.