İşte dünyanın tescilli en yaşlı insanı Nonaka

Japonya, dünyanın en yaşlı insanının 112 yaşındaki Masazo Nonaka olduğunu açıkladı.

Dünyanın en yaşlı insanı Nonako, yetkililerden Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido’daki evinde Guinness Dünya Rekoru sertifikasını aldı.

Nonako’nun torunu Yuko Nonaka, dedesinin taşınmak için tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu ancak durumunun iyi olduğunu söyledi.

HER GÜN GAZETE OKUYOR, KAPLICALARA GİDİYOR

Yuko, Nonako’nun her türlü tatlıyı yemeyi çok sevdiğini, her gün gazete okuduğunu ve sık sık kaplıcalara gittiğini ifade etti.

Masazo Nonaka, Hatsuno ile 1931 yılında yaptığı evlilikten 5 çocuğu oldu.

JAPONYA’DA 100 YAŞ ÜSTÜ YAKLAŞIK 68 BİN KİŞİ VAR

Japonya hükümeti, ülkede 100 yaşın üzerinde yaklaşık 68 bin insan olduğunu açıklamıştı. Dünyanın en yaşlı insanı unvanlı Francisco Nunez Olivera, 113. doğum gününü kutladıktan 1 ay sonra 29 Ocak 2018’de İspanya’daki evinde hayatını kaybetmişti.

Guinness Dünya Rekorları şuanda yaşayan en yaşlı kadını araştırıyor.

Temmuz 2017’de hayatını kaybeden 117 yaşındaki Jamaikalı Violet Brown, dünyanın en yaşlı kadını unvanına sahipti.