Sperm bağışçısı babasından olan 40 kardeşini araştırıp buldu

Genç kadın, sperm bağışçısı babasından olan dünyanın dört bir yanındaki 40 kardeşini araştırıp tek tek buldu.

ABD'de babası bir sperm donörü olan 21 yaşındaki genç kadın, farklı kadınlardan doğmuş ancak aynı babaya sahip 40 kardeşini araştırıp buldu. Orlando şehrinde yaşayan Kianni Arroyo, araştırmasına ilk olarak 5 sene önce, lise 2. sınıf öğrencisiyken başladı. Arroyo, şu anda dünyanın dört bir köşesine yayılmış olan 40 kardeşini keşfetti.

KARDEŞLERİ DÜNYAYA YAYILMIŞ

Arroyo’nun kardeşleri ABD dışında, Kanada, Avutralya ve Yeni Zelanda'da yaşıyor. En büyüğü 21 yaşında olan kardeşlerin en küçüğü ise sadece 5 aylık. Garson olarak çalışan Arroyo, "Ben sadece annem tarafından yetiştirildim, bana bir sperm vericisi tarafından yetiştirildiğim konusunda hep dürüsttü."

İYİ ARKADAŞ OLDULAR

"Ben her zaman kim olduğum hakkında daha fazla bilgi edinmek istedim ve kardeşlerim olup olmadığını öğrenmek istedim, kayıtlarımıza erişmek için yeterince çabaladım" diyen Arroyo, ilk olarak Tampa'da yaşayan 20 yaşındaki Joanna adlı kardeşiyle ile tanışmış ve kısa sürede iyi arkadaş olmuşlar.

‘AYNI BABAYA SAHİP OLMAK BAĞ KURMAMIZI SAĞLIYOR’

Kardeşleriyle çok iyi anlaşan Arroyo, tanıştıkları zaman çok hızlı bir biçimde kaynaştıklarını söyledi. Genç kadın, "Daha önce hiç karşılaşmamış olsak da ortak bir babanın olması bize gerçekten özel bir bağ veriyor ve rahat hissetmemizi sağlıyor" diyor.

BABA ADINI AÇIKLAMIYOR

İsmini açıklamamayı tercih eden babasıyla ilk kez 18 yaşındayken tanışan Kianni, üç kez bir araya geldiklerini söylüyor. Bu buluşmaya annesi de katılmış.

Keşfettiği 40 kardeşin 30'u Kianni Arroyo ile tanışmak istediğini belirtirken 10 kardeş ise kendisine olumsuz yanıt vermiş.