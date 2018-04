On Numara sonuçları yapılan çekiliş sonrasında belli oldu. On Numara'da geçen hafta 10 bilen 1 kişi 341 bin liralık ikramiyenin sahibi olmuştu.

On Numara çekilişi sonuçları için büyük heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) her hafta düzenlediği On Numara çekilişi bu akşam 818. kez gerçekleştirildi. On Numara'da geçen hafta 10 bilen İstanbul Pendik'ten bir kişi 341 bin 722 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. On Numara'nın bu haftaki çekilişine dair detaylar haberimizde...

ON NUMARA SONUÇLARI - 9 NİSAN: 6 - 8 - 10 - 14 - 17 - 18 - 30 - 31 - 32 - 42 - 50 - 51 - 52 - 53 - 59 - 60 - 65 - 67 - 72 - 73 - 76 - 79