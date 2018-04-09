Yatakta görünce bıçakladı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - Sanık, Elma'yı Çevik'in yatağında görünce bıçakladığını, öldürme niyetinin olmadığını ileri sürdü.

Antalya'da geçen 23 Aralık'ta, birlikte yaşadığı Diğdem Çevik'in evinde gördüğü Reşat Elma'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Güney Burak Sarı ile cinayete teşvikten tutuklu Diğdem Çevik'in yargılanmasına başlandı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Güney Burak Sarı, Diğdem Çevik ile taraf avukatları ve yakınları katıldı. Çevik duruşmada yaptığı savunmada, Sarı ile duygusal birliktelik yaşadığını, olaydan bir süre önce de ayrıldıklarını söyledi.

Olay günü Reşat Elma'yı uçağını kaçırdığı için evinde misafir ettiğini, bu sırada Güney Burak Sarı'nın da eve geldiğini iddia eden Diğdem Çevik, Elma rahatsız olduğu için yatağında yattığını, bunu gören Sarı'nın ise sinirlendiğini savundu. Sarı'nın kendisine ve Elma'ya tepki gösterdiğini aktaran Çevik, "Sanık Burak, bıçakla Reşat'ı bir kez bacağından yaraladı. Ben kendisine tepki gösterdim. Reşat yaralı olarak evden kaçtı. Ben ve Burak onu bulmak için dışarı çıktık ama bulamadık. Sanık Burak, telefonumu alarak polisi ve ambulansı aramamı engelledi" dedi. Kimseyi adam öldürmeye teşvik etmediğini öne süren Diğdem Çevik, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Sanık Güney Burak Sarı ise Diğdem Çevik ile dini nikâhlı yaşadığını, olay günü Çevik'in yatağında tanımadığı birini görünce her ikisine tepki gösterdiğini söyledi. Reşat Elma'nın kendisine sinkaflı sözler söylediğini iddia eden Sarı, mutfaktan aldığı bıçakla bacağından yaraladığı Elma'nın evden kaçtığını söyledi. Kimseyi öldürme niyeti olmadığını, olaydan sonra Reşat Elma'yı bulmak için evden ayrıldıklarını söyleyen Güney Burak Sarı, yaşananlardan üzgün olduğunu ifade etti.

Tanıkların dinlenmesinden sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Diğdem Çevik'e yurt dışına çıkma yasağı getirerek tahliyesine, Güney Burak Sarı'nın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.