Cuma günü bilet almayın

Buna göre; yurt içinde en ucuz bilet pazar günü alınabiliyor. Hem yurt içi hem yurt dışı için ise en uygun uçuş salı günü gerçekleştirilebiliyor.

Yaz sezonu yaklaşırken, tatil planları da yapılmaya başlandı. Tatil bütçesinde ulaşım masrafları büyük pay alırken; tatilciler için bilet fiyatlarını minimuma indirmenin püf noktaları araştırıldı. Ucuz uçak bileti bulmak için, 'En iyi zaman hangisi?' ve 'Ne zaman seyahat edilmeli?' sorularının cevapları arandı. Biletini ucuza almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken konuların başında, zamanlamanın geldiği vurgulandı. Yurt dışı uçuşlarda, binlerce rota üzerinden yapılan araştırmalara göre; bileti 60 gün önce almak, akşam ve Salı günü uçmak pek çok destinasyon için yüzde 30'a varan avantaj sağlıyor. En pahalı yurt dışı uçak biletlerinin Perşembe günü satıldığı anlatıldı.

CUMA BİLET ALMAYIN

Yurt içinde ise cuma günleri uçak bileti almaktan kaçınılması gerektiği, en pahalı yurt içi uçak biletlerinin cuma günleri satıldığı vurgulandı. Posta'daki habere göre, Pazar sabah saatlerinin ise en ucuz uçak biletini bulmak için en ideal gün olduğu araştırmalarda yer aldı. En ucuz uçuşların da salı günleri gerçekleştirildiği kaydedildi. Yine yurt içinde de en az 60 gün önceden rezervasyon yaptırmanın en iyi uçuş teklifini yakalayabilmek için avantaj sağladığı belirtildi.