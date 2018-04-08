Kedi ile farenin oyunu kamerada

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda kedi ile farenin oyunu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ayhan İSEN / ELEŞKİRT (Ağrı), (DHA)- Eleşkirt'in Müftü Selim Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda kedinin farenin peşinde koştuğunu gören bir kişi, cep telefonu ile bu anları kaydetmeye başladı.

Kedi, fareyi yakalamak için çaba sarfederken, fare de her seferinde kedinin elinden kurtuldu.

Çizgi film karakterleri Tom ve Jerry'yi hatırlatan bu anlar etraftakilerin gülümsemesine neden oldu. Kediden kaçan fare akaryakıt depolarının altında saklandı. Buradan fareyi çıkaran kedi, patileriyle onu yuvarladı. Çevrekiler, farenin peşini bırakmayacağını anlayınca, kediyi kucaklayıp, oradan uzaklaştırdı.