Motosiklette 'poposu' görünen model hakkında karar

Polis Golden’ın erkek arkadaşına tişörtünü giymesini, Golden’ın da poposunu örtmesini istedi. Polis ikiliye ayrıca kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kesti.

Sputnik'te yer alan habere göre Instagram’da 40 bin takipçisi olan ABD’li model Kinsey Golden, erkek arkadaşı Trav Springer’la tatil yaptığı Filipinler’de motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu.

Polis pantolonsuz olan ve üzerinde yalnızca bikinisinin altı olan Golden’ın poposünü bir şalla örtmesini istedi. Polis Springer’a da üzerine tişört giymesini söyledi.

Polis ikiliye ayrıca kask takmadıkları için ceza alabilecekleri uyarısında bulundu.

The Sun’a konuşan Trav, kuralları ihlal ettiklerinin farkında olmadıklarını belirtti ve “Adayı ve halkını seviyoruz. Umarız kimseyi kırmadık” dedi.

Polis de ikiliye kural ihlali yaptıklarına dair ceza kesip yollarına devam etmelerine izin verdiklerini aktardı. Polis ayrıca turistlerin daha uygun kıyafetler giymesi gerektiğini hatırlattı.