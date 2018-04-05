5 Nisan 2018 22:30

18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Ömer Kısalar (18) yolun karşısına geçerken, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
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Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Menderes Mahallesi 1150 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan ve bacağındaki bir problem nedeniyle doğuştan aksayarak yürüdüğü belirtilen Ömer Kısalar'a çarptı.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerine gelen Ömer Kısalar'ın yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, aracın sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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