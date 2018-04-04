Rakibinin kulağını bu hale getirdi

The Sun'ın haberine göre Malu forması giyen ve ismi henüz açıklanmayan futbolcu, Aogui forması giyen meslektaşını kulağından ısırdı.

İki takımın oyuncuları maçın sonunda çıkan tartışmayı saha dışına taşıdı. Çıkan tartışmada bir anda futbol sahası mahşer yerine döndü ve iki takımın oyuncuları birbirine tekme tokat saldırdı. Olayın büyüdüğü dakikalarda bire bir fiziki müdahaleler de arttı ve tam bu sıra Malu'lu bir oyuncu rakibinin kulağını ısırdı ve kopardı. Bu olaydan sonra Aogui'li oyuncunun kulağı koptu ve paramparça oldu.

Kulağı koptuktan sonra yere yığılan oyuncunun imdadına ise sağlık görevlileri yetişti. Güvenlik güçlerinin olaya müdahalesinin ardından yatışan olaylarda birçok futbolcu çeşitli bölgelerinden yaralandı. Kulağı kopan talihsiz futbolcu ise kulağının tekrar yerine dikilmesi için hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis, soruşturma başlattı ve kulağı ısırılan futbolcuyla görüştü.