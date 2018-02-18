İki kızıyla birlikte taciz olaylarını protesto etti

Denizli'de yaşayan 39 yaşındaki Mehmet Şanaldı, Adana'da küçük bir kız çocuğunun cinsel tacize uğramasına iki kızı ile birlikte tepki gösterdi.

Denizli'de yaşayan Mehmet Şanaldı, Adana'nın Yüreğir ilçesinde 4 yaşındaki bir kız çocuğun tacize uğramasına iki kız çocuğunu da yanına alarak yaptığı eylemle tepki gösterdi.

İKİ ÇOCUĞU İLE BİRLİKTE EYLEM YAPTI

Kızları 5 yaşındaki Ecrin Şanaldı ve 7 yaşındaki Elvin Şanaldı'nın ellerinden tutan Mehmet Şanaldı, meydandaki horoz heykeli önünde eylem yaptı.

Eylemde baba Şanaldı, 'Sesiz çığlık, istismara dur de' kızları ise 'Benim bedenime dokunma' ve 'Tacize hayır' yazılı dövizlerini boyunlarına astı.

"KORKU İÇİNDE BÜYÜTMEK İSTEMİYORUZ"

DHA'nın aktardığı bilgiye göre Şanaldı, taciz ve istismar olaylarına daha caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, "Yaşananlar, iki kız babası olarak beni çok etkiledi. En azından bu olaylar olmadan önce bir şeyler yapılırsa içimiz daha rahat olacak. Biz kızlarımızı veya çocuklarımızı daha rahat ve daha temiz bir dünyada büyütmek istiyoruz. Korku içinde büyütmek istemiyoruz. Biz birlikte olup bazı şeylere daha iyi tepki verebilirsek, bu konuda kötü şeyler yaşanmadan önlem alırsak daha iyi neticeler alırız. Suça karşı caydırıcı cezalar verilmeli. Cinsel istismarın düşüncesi bile idam olmalı" dedi.

"ARTIK İYİ YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Kızı Elvin Şanaldı ise, "Çocuklara karşı suç işleyenler cezalandırılmalı. Çocuklara şiddet uygulanmamalı. Bu dünyada artık iyi yaşamak istiyoruz" diye konuştu.