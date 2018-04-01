Tatil cenneti kentte feci ölüm!

DHA - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yol çalışması yapan bir iş makinesinin geri manevra sırasında çarptığı iki kadından biri öldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı sahil şeridinde yol çalışması yapan Recep K'nin kullandığı Aydın Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi, geri manevra sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Kaynadır (46) ile Aylin Akkurt'a çarptı.

Aracın arka sağ tekerleğinin altında kalan Kaynadır, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Akkurt ise ayakta tedavi edildi.

Taburcu edilen Aylin Akkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden tur otobüsüyle geldiklerini, otobüsten indikten sonra arkadaşıyla karşıya geçmek istediklerini, birden hareketlenen iş makinesinden kaçamadıklarını söyledi.

İş makinelerinin çalıştığı sahil bandında hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığını iddia eden Akkurt, makinenin geri manevra ikaz sinyalinin de çalışmadığını öne sürdü.

Kuşadası'nda 10 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesine ait bir iş makinesi de park halindeyken hareket etmiş ve bir kadının ağır yaralanmasına neden olmuştu.