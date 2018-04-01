O ankette Türkiye sondan dördüncü oldu!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) Daha İyi Yaşam Endeksi'ndeki “yaşamdan memnuniyet” anketinde 35 ülke arasında sondan 4. olduk. OECD ortalaması 10 üzerinden 6.5 puan olduğu halde Türkiye, 5.5 puanla en kötü durumdaki ülkeler arasında yer aldı. Norveç'in 7.6 ile “halkı hayatından en memnun” ülke olduğu listede Türkiye'nin arkasında Macaristan, Yunanistan ve Portekiz bulunuyor.

GELİR OECD'NİN ÇOK ALTINDA

“Para mutluluğu satın alır mı?” tartışılır ama yaşam standartlarını yükselttiği kesin. Türk insanının hayatından memnun olmamasının başlıca nedenleri arasında hanehalkı gelirinin düşük olması geliyor. Türkiye'de yıllık hane halkı harcanabilir kişisel gelir miktarı 19.139 TL iken (4.833 dolar) OECD ortalaması 30.563 dolar.

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre; Türkiye, 15-64 yaş arasında iş sahibi olma oranıyla (yüzde 51), yüzde 67 olan OECD ortalamasının oldukça altında bulunan ülkeler arasında yer alıyor. Çalışan insan nüfusunda kadınların oranı ise sadece yüzde 31. Ayrıca çalışanların yüzde 34'ünün çok uzun saatler (haftada 50 saatten fazla) çalıştığını söylemesi de Türkiye'yi yine OECD ortalamasının (yüzde 13) gerisine itiyor. İyi eğitim ve yetenekler iş bulmada önemli faktörler. Türkiye'de orta öğretimi tamamlayan 25-64 yaş arasındaki yetişkinlerin oranı yüzde 39'la yine OECD ortalamasının (yüzde 74) oldukça altında yer alıyor. Üniversiteyi bitiren erkeklerin oranı ise yüzde 43'le kadınların (yüzde 34) üzerinde.

SOLUDUĞUMUZ HAVA KİRLİ

Ortalama yaşam süresinde ise 78 yılla OECD ortalamasının (80) sadece 2 yıl gerisindeyiz. Ancak hava kirliliği konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değil. OECD ortalaması metreküpte 13.9 mikrogram olduğu halde Türkiye'de rakam 20 mikrogram olarak akciğerde ve sağlıkta hasara yol açabilecek bir seviyede bulunuyor. Su kalitesinde de çok iyi durumda olduğumuzu söyleyemeyiz. İnsanların yüzde 63'ü su kalitesinden memnun olduğunu söylerken OECD'de bu oran yüzde 81 düzeyinde bulunuyor.

NEDEN MUTSUZUZ?

– Kazanılan para yetmiyor.

– İşsiz sayısı yüksek.

– Çalışan kadın sayısı az.

– Çalışma süreleri çok uzun.

– Eğitim düzeyi düşük

– Üniversite bitiren kadınların sayısı az.

– Hava kirliliği sağlığa zarar verecek düzeyde.

– Su kalitesi düşük.

“MUTSUZ ÇALIŞAN DAHA AZ ÜRETİR”

Endeksteki “iş-yaşam dengesi”nde en iyi performans, 9.3 puanla Hollanda'ya aitken biz 5.5 puanla sonuncu sırada yer alıyoruz. Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, sağlıksız ve mutsuz çalışanların uzun saatler çalışsalar bile daha az üretken olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:. “Çalışanlarda görülen tükenmişlik sendromu ve bunu izleyen işten ayrılmalar kaynak israfına neden oluyor. Diğer çalışanlar işlerine odaklanmak yerine yeni çalışanı eğitmek için zaman ve emek harcamak zorunda kalıyor. Mutlu çalışan mutlu müşteri demektir.”