Feci olay! Kızı ile birlikte 2 arkadaşını vurdu

DHA - Pınar K. ile erkek 2 arkadaşının yaralandığı olayda, Erdal K. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'nde bulunan Çöşnük Parkı'nda meydana geldi. Erdal K., evden çıkarken takip ettiği kızı Pınar K.'nın parkta 2 erkek arkadaşıyla buluştuğunu gördü.

Bu duruma öfkelenen Erdal K., kızı Pınar ve yanındaki 2 arkadaşına silahla ateş açtı. Vücutlarına kurşun isabet eden Pınar K. ile arkadaşları Ş.F. (36) ve M.N'ye (31) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, olay yerinden ticari araçla kaçmaya çalışan Erdal K. polis ekiplerince olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.