Övününce rezalet patladı! Öğrencileriyle...

ABD’de dört öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen öğretmen, bunlardan yalnızca biri 18 yaşının altında olduğu için 42 ay denetimli serbestlik cezası aldı. 26 yaşındaki kadın, seks suçlusu olarak kaydediliyor.

ABD’nin Arkansas Eyaleti’ndeki Marked Tree Lisesi’nde sanat dersleri veren 26 yaşındaki Jessie Lorene Goline, 2016 yılı başında öğrencileriyle seks yaptığı gerekçesiyle yargılandı.

4 farklı erkek öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilen eski öğretmenin cezası, öğrencilerden yalnızca biri 18 yaşın altında olduğu için, az oldu. Çocuğun o kadar da genç olduğunu bilmediğini söyleyen Jessie Lorene Goline’ye verilen ceza, 42 ay boyunca denetim altına alınmak ve seks suçlusu olarak kaydedilmek oldu.

Evli olan Goline’nin sınıfındaki öğrencilerden birini kendi evine götürüp, sonra yeniden okula bıraktığı ve aynı gün kendi evinde bir başka öğrenciyle daha seks yaptığı iddia ediliyordu. Ayrıca bir öğrenciye de üzerinde yalnızca iç çamaşırı olan bir fotoğraf gönderdiği ifade ediliyordu.

Öğrencilerin övünmesi üzerine, bir öğrencinin velisi şikâyette bulundu ve polis soruşturmaya başladı. Okul müdürü, genç kadının 2016 yılının ilk 4 ayında 4 öğrencisiyle seks yaptığını kabul ettiğini söyledi.

Olayı haber alan polis de Eylül ayında genç kadını gözaltına aldı. Davanın 31 Ekim’de görülmesi bekleniyor.