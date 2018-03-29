En yaşlı radyocu 111 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı radyo sunucusu İsveçli Alice Östlund 111 yaşında hayata veda etti. Aynı zamanda İskandinav ülkelerinde yaşayan en yaşlı insan olan Östlund’un ölümünü İsveç devlet radyosu duyurdu. Radyocu Norveç’in Trollhättan kentindeki huzurevinde yaşıyordu.

Alice Östlund 1906’da İsveç’in Halsingland kentinde doğdu. Çok iyi bir radyo dinleyicisi olarak tanınan yaşlı kadın, 2007’de 101 yaşındayken İsveç devlet radyosunda program sunucusu olarak göreve başlayarak, ‘dünyanın en yaşlı radyo sunucusu’ olmuştu. Östlund, bir programda ‘uzun yaşamanın sırrı’nı şöyle anlatmıştı: “Zamanında yenen ve sağlıklı yiyeceklerden oluşan öğünler, her zaman pozitif düşünmek ve çok sıkı çalışmak.”