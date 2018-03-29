'Eşim, FETÖ yüzünden iki kez çocuğunu düşürdü'

DHA - Konya'da, ‘FETÖ’ye yönelik, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ile Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde görev yapan 7'si tutuklu, 31 sanığın yargılanmasına devam edildi. Etkin pişmanlık yasasından yararlanan ve davada tanık olarak dinlenen R.T. (32), "Ben bu yapı içerisinde bulundum. Sohbetler gerçekleştirdik. Bu sohbetlerde Kuran-ı Kerim, cevşen okuyup Fethullah Gülen videoları izliyorduk. Bu yapı bana şu an kâfir diyor. Bu yapıdan çok sıkıntılar çektik. Eşim iki kez çocuğunu düşürdü" dedi.

Konya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenen R.T., kendisinin de FETÖ/PDY mağduru olduğunu söyledi. R.T., "Örgütte asker kişilere kod isim verilirdi. Benim kod ismim de Fahri'ydi. Sanık olan E.Z. ile abiler sayesinde İzmir'de tanıştık. E.Z. ile benim evimde buluşup sohbetler yapıyorduk. Haftada bir kez buluşuyorduk. Buluşma günlerini evde ayarlıyorduk. Mümkün oldukça haftada bir sohbetlerimizi gerçekleştiriyorduk. Buluşmalarda E. ile ikimiz oluyorduk. Buluşmalarda Kuran, cevşen okuyup, Fethullah Gülen videoları izliyorduk. Himmet topluyorduk. E.Z.'nin de 4-5 sefer himmet verdiğini hatırlıyorum" diye konuştu.

“Sokakta karşılaşsak birbirimizin yüzünü bakmayız”

Örgütte abilik yaptığı E.Z.'nin 2014 yılında Konya'ya tayininin çıktığını belirten R.T., "Konya'ya gitmeden önce teğmendi. Oraya gidince üsteğmen oldu. E.Z.'yi Konya'da arkadaşa teslim ettim. Konya'ya gittiğimizde bizi otogarda karşıladılar. Oradaki bir örgüt evine götürdülür. Orada E. ile ilgilenecek mahrem abiye E.'yi teslim ettim. Ondan sonra da oradan ayrıldım. Biz sokakta birbirimizi görsek birbirimizin yüzüne bakmayız, tanımayız" dedi.

“Bu örgüt yüzünden eşim çocuğunu düşürdü”

Etkin pişmanlıktan yararlandığı için örgütün kendisine kâfir dediğini ve bu örgüt yüzünden eşinin çocuğunu düşürdüğünü anlatan R.T., "Ben kimseye iftira atmıyorum. Bu benim vicdanımın sesi. Manevi duygularımı kullandılar. Beni bu yapı kullandı. Bu yapı bana şimdi kâfir diyor. Ben de eşim de bu yapıdan ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Eşim iki kez çocuğunu düşürdü. Biri 40 haftalıktı, düşük yaptı. Beni yönlendiren vicdanımım sesidir" ifadelerini kullandı.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.