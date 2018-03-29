Skandal basın toplantısı: Tecavüz ederken penisi kesilmişti...

Hindistan'da bir kadına tecavüz ederken kurbanı tarafından penisi kesilen guru, geçirdiği ameliyatın ardından penisinin yeniden çalıştığını duyurmak için basın toplantısı yaptı.

Bir kadına tecavüz etmeye çalıştığı sırada kurbanı tarafından penisi bıçakla kesilen Hint guru cinsel organının eski günlerine döndüğünü duyurmak için basın toplantısı düzenledi.

Swamy Gangeshananda 23 yaşındaki bir kadını bıçakla cinsel organını kesmekle suçladı. Ancak polis genç kadının bunu gurunun kendisinde tecavüz etmeye çalışırken yaptığını duyurdu.

2017'de gerçekleşen olayın ardından bir dizi ameliyat geçiren guru bir basın toplantısı düzenleyerek cinsel organının eski sağlığına kavuştuğunu söyledi. Dava hakkında yorum yapmayı reddeden guru penisini kesenleri affettiğini söyledi.