Eşinin kendisini aldattığını kedisinden öğrendi

Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde yaşayan Anna Rudenok, uzun süredir kocasının ilgisizliğinden rahatsızdı. 24 yaşındaki Anna Rudenok, Güney Ural Devlet Üniversitesi’nde ders veren kocası Dmitry Rudenok’un sosyal medyadaki hareketlerini takip etmeye başladı.

Kocasının beğendiği bir fotoğraf dikkatini çeken Anna Rudenok, 19 yaşındaki Emilia Ignatova’nın profiline girdiğinde kendisine ait kediyi fark etti.

Sözcü'nün haberine göre, kadının diğer fotoğraflarında da kendi kıyafetlerini ve evini gören Anna Rudenok, kocasıyla yüzleşti. Evi terk eden Anna, kocasına boşanma davası açtı.