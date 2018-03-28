Mersin’de trans kadına saldırı

Mersin’de trans bir kadın iki erkeğin saldırısına uğradı. Kadının geçici olarak süreyle görme yeteneğini kaybettiği, burun kemiği ve dişi kırıldığı belirtildi.

Mersin’de dün gece saatlerinde Serap isimli trans bir kadın iki erkeğin saldırısına uğradı. Kaos GL’den Yıldız Tar’ın haberine göre saldırı sonucu Serap’ın burun kemiği ve dişi kırıldı, ayrıca geçici süreyle görme yeteneğini kaybetti.

Saldırının ardından Serap’la görüşen Mersin 7 Renk LGBTİ Dayanışma Derneği’nden Yağmur Arıcan, polisin saldırılara karşı ilgisiz kaldığını belirtti. Arıcan bu saldırılara dair şu örneği verdi; “Geçtiğimiz günlerde yine bir trans kadını sokakta köpeklerle kovaladı polis. Bize ulaşan trans kadın, polisin halka ‘yakalayın’ gibi talimatlar verdiğini söyledi.”

Polisin tutumunun saldırganları cesaretlendirdiğini savunan Arıcan, Serap’a yönelik saldırıya dair şu bilgileri paylaştı; “Dün yaşanan saldırıda ise iki şahıs Serap’ı darp ediyor. Hastaneye gidiyor. Polis ekibi uzunca süre hastaneye gelmiyor. Hastane polisi devreye giriyor. Ardından biz avukatla birlikte karakola gidip şikayetçi olduk. Bu sırada bize karakolda, ‘Bu çok basit bir olay, avukat istemeyin’ denildi. Olay bir şekilde geçiştirilmeye çalışılıyor. Yine karakolda polislerin trans kadınları köpeklerle kovalamasını hatırlattığımızda o ekipten şikayetçi olmamızı söylediler.”