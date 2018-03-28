Dünyanın en büyük baharat üreticilerinden Afrika ülkesi Madagaskar'da vanilya kıtlığı yaşanıyor. Bu yıl yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ülkedeki vanilya hasadı ciddi oranda düştü. Bu durumun ise vanilya aromalı dondurma stoklarını olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi.
28 Mart 2018 15:21
Dondurma sevenler dikkat! Stoklar dolmayabilir
Yaz aylarına yaklaştığımız bu günlerde, havaların ısınmasıyla birlikte dondurma tüketimi konusunda artış başladı.
Çok Okunanlar
-
Dondurma sevenler dikkat! Stoklar dolmayabilir
-
Amazonlarda insanlığa dair yeni bilgiler
-
Çinli şirketten çalışanına şaka gibi ceza
-
Aslanlar kendilerini avlamaya çalışan avcıyı yedi
-
Tecavüz cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
-
Bekaretini Hollywood yıldızına sattı
-
İzmir'de feci kaza: 3 ölü
-
ABD’nin ‘seks gurusu’ yakalandı
-
Edirneliler: Felaket yaşadık
-
Trafik kazalarına dikkat çekmek için ilginç eylem