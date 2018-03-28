Dondurma sevenler dikkat! Stoklar dolmayabilir

Dünyanın en büyük baharat üreticilerinden Afrika ülkesi Madagaskar'da vanilya kıtlığı yaşanıyor. Bu yıl yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ülkedeki vanilya hasadı ciddi oranda düştü. Bu durumun ise vanilya aromalı dondurma stoklarını olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi.