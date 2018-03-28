28 Mart 2018 15:21

Dondurma sevenler dikkat! Stoklar dolmayabilir

Dondurma sevenler dikkat! Stoklar dolmayabilir
Yaz aylarına yaklaştığımız bu günlerde, havaların ısınmasıyla birlikte dondurma tüketimi konusunda artış başladı.
+ A -

Paylaş

Dünyanın en büyük baharat üreticilerinden Afrika ülkesi Madagaskar'da vanilya kıtlığı yaşanıyor. Bu yıl yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ülkedeki vanilya hasadı ciddi oranda düştü. Bu durumun ise vanilya aromalı dondurma stoklarını olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi.

Çok Okunanlar

Yaşam