Deniz Kılınç / İstanbul, (DHA) Güney Afrika’nın Limpopo bölgesindeki Kruger Ulusal Parkı’nda gerçekleşen olayda, bir grup aslan yasak yollarla avlanan bir avcıya saldırdı. Olay yerinde avcının yalnızca başı bulunurken, polis sözcüsü Moatshe Ngoepe ilk olarak adamın birkaç gündür kayıp olan park çalışanı ve kamyon şoförü olduğu düşünüldüğünü; ancak, sonrasında olayda kurban giden kişinin yasak yollarla avlanan bir avcı olduğunun belirlendiğini açıkladı.
28 Mart 2018 10:31
Aslanlar kendilerini avlamaya çalışan avcıyı yedi
Güney Afrika’da yasak yollarla iki aslanı avlamak isteyen bir kaçak avcı, avlamaya çalıştığı aslanlar tarafından yendi.
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