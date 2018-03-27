Bekaretini Hollywood yıldızına sattı

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 26 yaşındaki bir öğrenci, bekaretini 1.4 milyon dolara (5.5 milyon TL) bir Hollywood yıldızına sattığını açıkladı.

Jasmin adlı genç kadın, bekaretini vermek için ‘doğru adamı’ beklemekten yorulduğunu ifade etti. Bekaretini internet üzerinden satışa çıkaran Jasmin, bunun için bir açık artırma düzenledi.

Kendisine yapılan 500 bin TL'nin üzerindeki teklifleri de az bulan Jasmin, 1.4 milyon dolarlık teklifin ardından ‘satışı’ gerçekleştirdiğini açıkladı. Ünlü aktörün ABD'nin Los Angeles eyaletinde yaşadığı belirtilirken adı ise açıklanmadı.

İkilinin nisan ayında, bir otelde bir araya geleceği açıklandı. Jasmin'e Machester United takımından bir futbolcu ile Münihli bir iş insanı da teklif sunmuştu. En yüksek teklifi veren üç kişiyle de akşam yemeğine çıktığını açıklayan genç kadın, bu deneyimin 'olağanüstü' olduğunu belirtti.

Almanya merkezli bir eskortluk sitesine video kaydını yükleyen genç kadın, alacağı parayla kendi işini kurmak istediğini açıkladı. Bu kadar yüksek bir teklif beklemediğini ve teklif karşısında şaşırdığını belirten Jasmin, DailyMail'e yaptığı açıklamada, "Ailem başından beri tüm süreci biliyor ve bana katılıyorlar" şeklinde konuştu.