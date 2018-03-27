ABD’nin ‘seks gurusu’ yakalandı

ABD’de seks kölesi olarak kullandığı kadınlardan bir saadet zinciri kuran sözde guru Keith Raniere (57), Meksika’da gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı.

Grup uzun yıllardır tartışmaların hedefindeydi ve ABD basınında defalarca araştırma konusu olmuştu.

Lakabı ‘Öncü’ olan Raniere’in müridi olmak ve toplantılarına katılmak için üyelik gerekiyordu.

Raniere’in Nxivm adlı tarikatında ‘köle-efendi’ sistemi kurduğu, tarikata bağlı tüm kadınların kendisiyle ve Raniere’in istediği kişilerle birlikte olmaya zorladığı ifade edildi.

FBI tarafından Meksika’da gerçekleştirilen bir operasyonla yakalanan Raniere, ‘seks ticareti’ suçlamasıyla yargılanıyor.

New York’tan kaçarak Meksika’ya yerleşen Raniere, Teksas’ta mahkemeye çıkacak. Raniere, en az 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

Polise yansıyan şikayetlerde, Raniere ‘barbarca’ bir sistem kurmak ve gruptaki kadınları köleleştirmekle eleştiriliyordu. Raniere ise hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

Raniere’in tüm kadınlara adının ve soyadının baş harflerinden oluşan bir dövmeyle damgaladığı, bu ‘damgalama törenlerinde’ kadınları çıplak sunduğu ve bu törenlerde ‘efendilerin’ istediği köleyi seçme özgürlüğüne sahip olduğu belirtiliyor.