Obeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptılar

Hakkarili türkücü Aydın Aydın, obeziteye dikkat çekmek için kentin 2800 rakımında bulunan Merga Bütan Yaylası'nda kar banyosu yaparak, Türkçe ve Kürtçe 'Üç Beyaz Maalesef'i söyledi.



Türkücü Aydın Aydın, dünyada ve Türkiye’de birçok kişinin sağlığını etkileyen obeziteye dikkat çekmek amacıyla söylediği 'Üç Beyaz Maalesef' türküsünü, Hakkari'de 2800 rakımda bulunan Merga Bütan Yaylası'nda kar banyosu yaparak seslendirdi.

Hem obeziteye savaş açtığını hem de Hakkari'nin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediğini belirten Aydın, "1,5 metre kar var. İnsanlar bronzlaşmak için saunalara, solaryumlara binlerce lira para harcıyor. Ben de diyorum ki işte böyle güzel bir festivalde Hakkari’den ötesi yoktur. Hakkari'ye gelin, görüldüğü gibi karla vücudumuzu yıkıyoruz. 3 beyaza una, şekere ve tuza ’hayır’ diyoruz. Ama kara ’evet’ diyoruz" dedi.