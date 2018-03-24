Küçük Sudenaz bir anda görmemeye başladı

Hürriyet- Sudenaz, ameliyat olabilmek yardımseverlerin yardımını bekliyor.

Geçtiğimiz hafta, Sivas'ta gittiği hastahanede beyninde tümör tespit edilen, Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Sudenaz Doğruyol'un tedavisi sadece İstanbul'da özel bir hastahanede yapılabiliyor.

İstanbul'daki özel hastahanede yapılan tetkiklerde tümörün çok hızlı yayıldığı ve zor bir ameliyat olmasına rağmen tümörün temizlenebileceği belirlendi.

Sudenaz'ın annesi Kezban ve Babası Nuh Doğruyol'un umutları ameliyat bedelini duyduktan sonra söndü.

100 Bin Türk Lirası bedelindeki ameliyatı ailenin karşılama imkanı olmadığı için şevkat elini uzatacak yardım severleri umutla bekliyorlar.

SOSYAL MEDYADA YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Küçük kızın ailesi, Sudenaz için sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyasına destek bekliyor.