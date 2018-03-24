Prof.Haluk Ülman hayatını kaybetti

Ahmet Haluk Ülman’ın oğlu Murat Ülman, “Babamızı kaybettikten sonra, onun ne çok insanın hayatına dokunduğunu gördük” diyerek şunları söyledi: “Öğrencileri, üniversite ve siyasette beraber çalıştığı arkadaşlarıyla ne kadar yakın, samimi ve güven dolu bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Şimdi bizi arayan herkes kendisi hakkında güzel şeyler söylüyor. Biz de ailesi olarak onun Türk siyasi hayatına ve akademik hayatına ne kadar büyük katkıları olduğunu ilk elden gördük. Onun gibi bir insanın ailesi olmak, evladı olmaktan gurur duyuyoruz.”