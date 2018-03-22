Down sendromlu çocukların yamaç paraşütü keyfi

Mersin’de düzenlenen 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde, yamaç paraşütü ve uçurtma etkinliğinde çok sayıda Down sendromlu çocuk ve genç eğlenceli dakikalar yaşadı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- Düzenlenen etkinlikte, yamaç paraşütü iniş alanında toplanan Down sendromlu birçok çocuk ve genç, ilk kez yamaç paraşütü yapma deneyimi yaşadı. Kendilerini yamaç paraşütü eğitmenleri eşliğinde boşluğa bırakan çocuklar ve gençler, eğlenceli dakikalar yaşadı.

TEKRAR SIRAYA GİRDİLER

İlk kez uçuş deneyimi yaşayan çocuk ve gençlerden bazıları korkarken bazıları aynı heyecanı tekrar yaşamak için sıraya girdi.

Yamaç paraşütü etkinliğinin ardından düzenlenen uçurtma şenliğinde de çocuklar ve gençler, aileleri birlikte keyifli dakikalar yaşadı.