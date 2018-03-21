İş adamının cinsel ilişkiye zorladığı model altıncı kattan atladı

Ekaterina Stetsyuk, yaptığı kontrat gereği bir aydır Dubai'de bulunuyordu. ABD'li bir iş adamıyla tanışan Rus model, şüphelinin kendisine tecavüz etmeye kalkıştığını iddia etti.

Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre; iş adamının otel odasında boğazına bıçak dayadığını ve karşı koyarsa öldürmekle tehdit ettiğini belirten Stetsyuk, kendisini kurtarabilmek için altıncı kattan aşağı atladı. Mucize eseri kurtulan ancak omurgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç model tedavi altında bulunuyor.

Gözaltına alınan şüpheli, Stetsyuk'un kendisine saldırdığını söyleyerek iddiaları reddetti.