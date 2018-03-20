20 Mart 2018 19:46

Cam kenarında yolculuk yapanlara iyi haber

Cam kenarında yolculuk yapanlara iyi haber
Bilim insanları uçak yolculuğu esnasında cam kenarında oturmanın grip ve virüs yoluyla bulaşan diğer hastalıklara yakalanma riskini azalttığını belirtti
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Bilim insanları uçak yolculuğu esnasında cam kenarında oturmanın grip ve virüs yoluyla bulaşan diğer hastalıklara yakalanma riskini azalttığını belirtti.

Emory Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının yaptığı çalışmada uçak yolculuğu sırasında oturulan koltuğa göre ortaya çıkan hastalık kapma riski ölçüldü. Bilgisayar tabanlı bir simülasyon sayesinde hastalığın bulaşma şekilleri haritalandı. Yapılan ölçümlere göre cam kenarında oturan yolcuların virüs yoluyla bulaşan hastalıkları kapma riskinin diğer yolculara göre daha az olduğu görüldü.

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