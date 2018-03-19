Beylikdüzü’nde kadınların kavgası şoke etti!

Beylikdüzü'nde dehşete düşüren kadın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı. Bir grup kadın lüks bir araç içinde bekleyen başka bir kadına saldırdı. Dakikalarca süren kavgada küfürler havada uçuştu, vatandaşlar müdahalede yetersiz kaldı.

Toplumda şiddet kültürü her geçen gün artıyor. Beylikdüzü’nde çekildiği öğrenilen bir videoda kadınların kıyasıya kavgası hem izleyenleri hem de çevreden geçen vatandaşları şoke etti. Bir grup kadın beyaz lüks bir otomobil içinde bulunan kadını araçtan indirip ölesiye dövdü.

Dayakçı kadınlardan biri aracın içinden indirip darp ettikleri diğer kadını erkek arkadaşıyla birlikte olmakla suçladı. Saçları çekilen ve darp edilen kadın da diğer kadınlara karşılık verdi. Yerlerde sürüklenen, birbirlerinin saçlarını çeken ve yüzlerine vuran kadınların çığlıkları yaşanan şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

Kavgayı ayırmak isteyen vatandaşlar ise oldukça güçlük çekti.